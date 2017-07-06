Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση με θέμα: Κυκλοφοριακή Μελέτη περιοχής πέριξ Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Κ.Π.Ι.Σ.Ν.)
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 19:00, ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, (ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76) ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:
Κυκλοφοριακή Μελέτη περιοχής πέριξ Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Κ.Π.Ι.Σ.Ν.)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ i.folidou@kallithea.gr Ή ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ή ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 – 176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ» Ή ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ FAX ΣΤΟ 2132070409 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/7/2017.
Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΤΗΛ. 2132070457).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ
Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση με θέμα: Κυκλοφοριακή Μελέτη περιοχής πέριξ Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Κ.Π.Ι.Σ.Ν.) Reviewed by athinapoli gr on 6.7.17 Rating:
Post a Comment