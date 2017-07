Η ΕΛ.ΑΣ. στο πλευρό των τουριστών -Τι πρέπει να προσέχουν για να είναι ασφαλείς στην Αθήνα

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών της για την ασφαλή διαμονή των επισκεπτών της Αθήνας διοργανώνει καμπάνια με τίτλο «stay safe in the city of Athens».Για τον σκοπό αυτό, την Πέμπτη 13 Ιουλίου από τις 10:00 έως τις 13:00 θα στηθεί περίπτερο στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, μπροστά από τοΝ Αρειο Πάγο (οδός Θεωρίας) και θα γίνει διανομή στους επισκέπτες-τουρίστες ενημερωτικού φυλλαδίου στην αγγλική γλώσσα, με χρηστικές πληροφορίες και οδηγίες για την ασφαλή περιήγηση στην πόλη.Το περίπτερο θα επισκεφθούν ο ΓΓ Δημόσιας Τάξης Δημήτριος Αναγνωστάκης, καθώς και ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Kωνσταντίνος Τσουβάλας.iefimerida.gr