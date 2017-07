Λήξη 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου με θέμα: “ Υγιείς Πόλεις: Ανθεκτικές-Βιώσιμες-Συμμετοχικές”.

Γ. Πατούλης: “ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση επιδιώκει την ενεργή συμμετοχή της με στόχο τη διατήρηση Υγιών Πόλεων και αποδεικνύει ότι οι δυνατότητες είναι σίγουρες”.Ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή 182 εκπροσώπων Δήμων πανελλαδικά από όλα τα σημεία της χώρας το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων.Το Συνέδριο πλαισιώθηκε από τέσσερα στρογγυλά τραπέζια με ευρεία θεματολογία. Συγκεκριμένα το πρώτο αφορούσε στη βιώσιμη Ανάπτυξη και Υγεία, στόχοι και ρόλος των Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ, στο οποίο τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των Δήμων παρουσιάζοντας τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και γιατί υιοθετούνται από τις υγιείς πόλεις στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Π.Ο.Υ, παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα από από την 6η Σύνοδο των Υπουργών για το Περιβάλλον και την Υγεία και πολλά ακόμη σημαντικά θέματα που άπτονται των “Πράσινων Δήμων”. Πολλή σημαντική ήταν η τοποθέτηση του Καθηγητή Jean Simos ο οποίος επεσήμανε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και των στόχων των Υγιών Πόλεων. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία δραστηριοτήτων που μπορούν να επιφέρουν αλλαγή σε τοπικό επίπεδο κυρίως και πιο αποτελεσματικά από ότι σε εθνικό επίπεδο».Στο δεύτερο στρογγυλό τραπέζι συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στις Πολιτικές Υγείας του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και συγκεκριμένα πολιτικές για την Υγιή Γήρανση, την Ψυχική Υγεία, τη Φυσική Άσκηση και τη Διατροφή. Σε αυτό το τραπέζι δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιαστούν καλές πρακτικές των Δήμων. Επιπρόσθετα, έγιναν παρουσιάσεις σε θέματα όπως του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση της Άνοιας, τη σημασία των συμμαχιών με στόχο την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών και τη διαγενεακή επικοινωνία, μια καινοτόμο πρακτική για την ενεργό και υγιή γήρανση.Πλούσια ήταν η θεματολογία και στο τρίτο στρογγυλό τραπέζι με κύριο σημείο αναφοράς την Πρόληψη και την αγωγή υγείας. Παρουσιάστηκαν τα Προγράμματα του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου, καθώς και διαδικασίες προληπτικού ελέγχου των 8 νοσημάτων μέσω του προσυμπτωματικού ελέγχου των ΚΕΠ Υγείας. Επίσης, παρουσιάστηκε η σημασία της ψηφιακής τεχνολογίας στην υπηρεσία της υγείας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.Στο τελευταίο τραπέζι με τίτλο Δημοτικές δομές υγείας και κοινωνικής στήριξης παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων προγράμματα και κοινωνικο-υποστηρικτικές δράσεις, η δημιουργία δικτύου φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης και ο ρόλος της εθελοντικής εργασίας στις υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης των Ο.Τ.Α.Συμπεράσματα εργασιών ΣυνεδρίουΤο Συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη διαπίστωση ότι ανθεκτικές και βιώσιμες μπορούν να είναι οι κοινωνίες όταν υπάρχει η κατάλληλη τεχνογνωσία μέσω στρατηγικού σχεδιασμού. Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, που είναι το Εθνικό Δίκτυο του Π.Ο.Υ στην Ελλάδα, παρέχει την τεχνική βοήθεια για την επίτευξη της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών σε όλους τους τομείς αυτής. Το μείζον θέμα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απασχόλησε σημαντικά στις εργασίες του Συνεδρίου με συγκεκριμένες τοποθετήσεις σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες των Δήμων και στη γενικότερη ανάγκη για μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας(ΠΦΥ) στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί η τοποθέτηση του Προέδρου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου και της ΚΕΔΕ, κ. Γ. Πατούλη που αφορούσε στη διεθνή εμπειρία από τα ανεπτυγμένα κράτη όπου η ανάπτυξη και ο έλεγχος της ΠΦΥ έχει ανατεθεί σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον ο κ. Πατούλης κατά την ομιλία του προχώρησε σε συγκεκριμένες προτάσεις για το τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η ΠΦΥ σε επίπεδο Δημοτικών Δομών, πρόσβασης πολιτών και διαφοροποίησης των υπηρεσιών, καθώς και παρέθεσε βασικές οικονομικές αρχές για την ΠΦΥ. Τέλος, ευρεία ήταν η συζήτηση σχετικά με την Πρόληψη και την αγωγή της Υγείας, με τους εκπροσώπους των Δήμων να παρουσιάζουν καλές πρακτικές, καινοτόμες κατά περιπτώσεις, και να διευρύνονται οι τομείς όπου μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να παρέμβει και να δώσει λύσεις. Ο Δήμαρχος Καλλιθέας κ. Κάρναβος και Αντιπρόεδρος Α΄ του Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ επεσήμανε συμπερασματικά: «Το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων αποδείχθηκε ανώτερο των προσδοκιών μας. Ο διάλογος που αναπτύχθηκε ήταν υψηλού επιπέδου. 