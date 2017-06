H Καλλιθεάτισα χορεύτρια που μαγεύει την Ελλάδα με τον χορό της.

H Καλλιθεάτισα χορεύτρια, μαγεύει την Ελλάδα με τον χορό της.Η κόρη του πρώην διαιτητή και μέλους της ΚΕΔ/ΕΠΟ, Φραγκίσκου Σωμαρακάκη, Εύα, συμμετέχει στο "So you think you can dance", έχοντας περάσει και στα lives του παιχνιδιού, στο πρώτο live που ξεκίνησε την Παρασκευή (26/5) μάγεψε για μία ακόμη φορά με τον χορό της. Έτσι, την είδαμε να χορεύει με παρτενέρ τον Μάριο Χατζηαντώνη Cha Cha και οι κριτές εντυπωσιάστηκαν από την εμφάνισή τους και δέχτηκαν θετικά σχόλια.ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ την εμφάνιση του ζευγαριού.ΣΩΜΑΡΑΚΑΚΗ ΕΥΑΑξίζει να σημειωθεί ότι η Εύα είναι 22 χρονών και ασχολείται με το χορό 17 χρόνια. Είναι Πτυχιούχος του τμήματος Xημείας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τελείωσε στα 4 χρόνια φοίτησης (2012-2016), ενώ τώρα κάνει το μεταπτυχιακό της, «Διδακτική της Βιολογίας». Είναι δασκάλα λάτιν και hip hop, αλλά σπουδάζει και jazz, μοντέρνο, μπαλέτο και pole dancing, αφού πέρασε τις εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού για την εισαγωγή της στις Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές Χορού. Αγαπά πιο πολύ τον χορό από οτιδήποτε άλλο. Δήλωσε συμμετοχή για την εμπειρία, αλλά αν κερδίσει το έπαθλο, θα την βοηθήσει να συνεχίσει τις σπουδές της πάνω στο χορό, καθώς και για να ανοίξει σχολή χορού.Αν πιστεύετε ότι η ΕYΑ ΣΩΜΑΡΑΚAΚΗ αξίζει και θα πρέπει να προχωρήσει μετά και το 2o live που θα ξεκινήσει απόψε στον ANT1 στις 21:00, τότε στηρίξτε την ψηφίζοντας την, όταν ανακοινώσουν ότι άνοιξαν οι γραμμές κατά την ζωντανή μετάδοση, μπορείτε από τότε και μέχρι να κλείσουν οι γραμμές.