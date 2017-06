Πώς θα κρύψετε πόση ώρα πριν είχατε μπει στο Facebook - Mε 2 απλά βήματα

To Facebook έχει γίνει πια κομμάτι της καθημερινότητας πολλών από εσάς Σε τέτοιο βαθμό που ανά λίγα λεπτά ή ακόμα και... δευτερολέπτα -για κάποιους που δεν μπορούν να φανταστούν πλέον τον εαυτό τους χωρίς αυτό- γίνεται το λεγόμενο «τσεκάρισμα» του λογαριασμού.Κακά τα ψέματα. Για όσους δεν κατέχουν καλά την «τέχνη» του και δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τις εφαρμογές του και τις λειτουργίες του, το Facebook μαρτυρά πράγματα που θα προτιμούσατε να μην γίνονται γνωστά σε όλους. Ενα από αυτά είναι η συχνότητα με την οποία το επισκέπτεστε.Γιατί αν εσείς θέλετε να μπαίνετε για να τσεκάρετε τον λογαριασμό σας ανά λίγα λεπτά, αυτό μπορεί να γίνει ορατό στους φίλους σας στη δεξιά μπάρα του chat που υπάρχει όταν μπαίνετε στη σελίδα σας. Οι διαδικτυακοί σας φίλοι ξέρουν κάθε ώρα με ακρίβεια πόση ώρα πριν έχετε μπει στο Facebook, κάτι που οι περισσότεροι δεν θέλουν να συμβαίνει. Πώς, λοιπόν, μπορείτε να αποκρύψετε αυτό το στοιχείο που είναι ορατό στους άλλους; Με δύο απλά βήματα!1) Μετά την σύνδεσή σας στο λογαριασμό, πατήστε την επιλογή «Ρυθμίσεις λογαριασμού» (Αccount Settings) που βρίσκεται στο μενού πάνω δεξιά. Υστερα πατήστε την επιλογή «Εφαρμογές» (Apps) που βρίσκεται αριστερά.2) Επειτα πατήστε την επιλογή «Εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι άλλοι (Apps others use). Αμέσως μετά «ξετικάρετε» την επιλογή «Η δραστηριότητά μου σε εφαρμογές» (My app activity).Αυτό ήταν!