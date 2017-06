Ο Ρέντσο Πιάνο επιστρέφει στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Νιάρχος και συζητά με το κοινό [πρόγραμμα]

O Ρεντσο Πιάνο επιστρέφει απόψε στον χώρο που δημιούργησε. Το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο του Summer Nostos Festival.Η 3η μέρα του φεστιβάλ συνεχίζεται με μοναδικές εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια και πλούσιο μουσικό πρόγραμμα:Λένα Πλάτωνος, Φοίβος Δεληβοριάς και Νατάσσα ΜποφίλιουΗ Λένα Πλάτωνος μαζί με μια ομάδα ταλαντούχων μουσικών έρχονται για να ερμηνεύσουν κομμάτια από την πιο πρόσφατη δουλειά της εμπνευσμένη από την Emily Dickinson, καθώς και τραγούδια από τους παλαιότερους επιτυχημένους δίσκους Καρυωτάκης: 13 Τραγούδια, Σαμποτάζ, Μάσκες Ηλίου, Γκάλοπ, Λεπιδόπτερα, Μη μου τους Κύκλους Τάρατε.Μαζί της, οι μοναδικές φωνές των Αθηνά Ρούτση, Sissi Rada και Γιάννη Παλαμίδα θα ταξιδέψουν το κοινό στα πρώτα βήματα της ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα.Την Πλάτωνος θα πλαισιώσουν σε μία απροσδόκητη σύμπραξη και οι Φοίβος Δεληβοριάς και Νατάσσα Μποφίλιου.Ρέντσο ΠιάνοΟ αρχιτέκτονας του ΚΠΙΣΝ, Renzo Piano, επιστρέφει στην Αθήνα για μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, αυτήν τη φορά με τον κριτικό αρχιτεκτονικής των New York Times, Michael Kimmelman, που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.Παράλληλα, καθόλη τη διάρκεια του SNFestival συνεχίζεται η έκθεση αρχιτεκτονικής «Piece by Piece - Renzo Piano Building Workshop».Οπτικοακουστική παράστασηH μουσική και η ζωγραφική συνδυάζονται σε μια μαγευτική εμπειρία, στην οπτικοακουστική παράσταση με τίτλο Home Within, όπου οι συνθέσεις του Kinan Azmeh και οι ζωγραφικές δημιουργίες του Kevork Mourad, δημιουργούν μια απεικόνιση της Συριακής επανάστασης και του απόηχού της, στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.Η Σκηνή του Καναλιού υποδέχεται την μπάντα των Black Art Jazz Collective για μια παράσταση όπου η τζαζ μας συστήνεται ξανά μέσα από τους αυθεντικούς ήχους των πιο αναγνωρισμένων εκπροσώπων της στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Πριν από τις συναυλίες η Kafka (Κατερίνα Καφεντζή) θα υποδεχθεί στο The Rehearsal Room τους Kinan Azmeh και Kevork Mourad, και τους string quartet ETHEL, όπου οι δεύτεροι θα μας χαρίσουν και ένα κονσέρτο έκπληξη!«Η Γυναίκα της Ζάκυθος»Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) συμμετέχει για δεύτερη ημέρα στο SNFestival με αναγνώσεις από το έργο του Διονυσίου Σολωμού «Η Γυναίκα της Ζάκυθος», ένα έργο που πραγματεύεται ζητήματα προσωπικά, εθνικά, πολιτικά και κοινωνικά, με άξονα το αντιθετικό δίπολο Κακό-Καλό, και για πολλούς θεωρείται το καλύτερο έργο του Σολωμού. Αποσπάσματα θα διαβάσουν οι ηθοποιοί Στεφανία Γουλιώτη, Ακύλλας Καραζήσης και Γιάννος Περλέγκας.Παράλληλα, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια:Καγιάκ στο Κανάλι, Αναρρίχηση, Land Art, Fish Forward, και διοργανώνεται Τουρνουά πινγκ-πονγκ, καθώς και τα προγράμματα Μικροί και Μεγάλοι Εν Δράσει, και Kindergarten για παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών.Η παράσταση της ομάδας STREB EXTREME ACTION συμμετέχει για τρίτη ημέρα στο πρόγραμμα, και το διαδραστικό show Circus Outdoors μας επιφυλάσσει εκπλήξεις σε πολλαπλά σημεία του ΚΠΙΣΝ.Το Summer Nostos Festival διοργανώνεται και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ/SNF) και βρίσκει ιδανικό χώρο φιλοξενίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), επιστρέφοντας έτσι, μια φορά τον χρόνο, στο σπίτι που δημιούργησε το ΙΣΝ για όλον τον κόσμο.Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ΕΔΩ.Είσοδος ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσειςΔιάρκεια: 18 – 25 Ιουνίου 2017#SNFestivaliefimerida.gr