Love Your Local Market 2017 - Markets For The New Generation

Με εορταστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις από 17 έως 31 Μαΐου σε Αγορές και Ιχθυόσκαλες σε όλη την Ελλάδα, ο ΟΚΑΑ ΑΕ συμμετέχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον Πανευρωπαϊκό θεσμό «Αγαπώ την Αγορά μου» (Love Your Local Market).Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ) ως μέλος της WUWM (World Union of Wholesale Markets) φέρνει στην χώρα μας την μεγαλύτερη γιορτή των Αγορών. Η καμπάνια επικεντρώνεται φέτος στη νέα γενιά επιλέγοντας ως σύνθημα «markets for the new generation».Στόχος είναι να «ενωθούν» μικρές και μεγάλες τοπικές Αγορές, να προβληθεί η σχέση μεταξύ Αγορών, καταναλωτών και τοπικών κοινωνιών, να δυναμώσει η χονδρική και λιανική αγορά και να αναδειχθούν ποιοτικά προϊόντα που διακινούνται στις αγορές όλης της χώρας.Η έναρξη θα γίνει στις 20-21 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών (Κέννεντυ 1, Αγ. Ιωάννης, Ρέντη) με μια σειρά εκδηλώσεων και δράσεων, με ελεύθερη είσοδο, που περιλαμβάνουν συναυλίες, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, γευστικές δοκιμές και δραστηριότητες για παιδιά.Πιο συγκεκριμένα:Το Σάββατο 20 Μαΐου, από τις 16:00, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί στον χώρο της Αγοράς του Καταναλωτή, να δοκιμάσει τα προϊόντα και να κάνει τις αγορές του, χαρίζοντάς μας αυθόρμητες πόζες με το σύνθημα του «Love Your Local Market 2017» στο Photo Booth! Λίγο μετά τις 17:00 οι Les Au Revoir αναλαμβάνουν να μας ξεσηκώσουν με retro διασκευές και ανακαινισμένες νότες γνωστών ελληνικών τραγουδιών με latin και jazz αποχρώσεις, ενώ οι G-Spot, μια νεανική, δυναμική μπάντα, θα μας ταξιδέψει σε πολλά μουσικά είδη κι εποχές.Η Κυριακή 21 Μαΐου είναι αφιερωμένη στους μικρούς μας φίλους τους οποίους καλωσορίζουμε στις 11:00 το πρωί με νόστιμες φρουτοσαλάτες και μία σειρά από δραστηριότητες που συνδυάζουν παιχνίδι, φαντασία και δημιουργικότητα. Παράλληλα, εργαστήρια κονκάρδας, μπαλονιών και face painting θα απασχολήσουν τους λιλιπούτειους φίλους μας. Στις 14:οο το μεσημέρι η διαιτολόγος-διατροφολόγος κα Αστερία Σταματάκη θα μιλήσει στα παιδιά για τις ευεργετικές ιδιότητες της σωστής, υγιεινής διατροφής και θα τους δώσει χρήσιμες συμβουλές για την επιλογή των απαραίτητων για την διατροφή προϊόντων.Η γιορτή ολοκληρώνεται με μουσικοχορευτικά σχήματα από όλη την Ελλάδα.Στην υπόλοιπη Ελλάδα:Στη Θεσσαλονίκη στις 27 & 28 Μαΐου, στην Πύλη Α’ στο λιμάνι, η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης και η Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος και την HELEXPO, διοργανώνουν μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, συναυλία με τους ÉMIGRÉ, παραδοσιακά χορευτικά σχήματα & γευστικές δοκιμές.Στην Πάτρα (Νότιο Πάρκο Πατρών), το Σάββατο 27 Μαΐου, η Κεντρική Αγορά Πάτρας και η Ιχθυόσκαλα, σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων, γιορτάζουv με λαϊκό μουσικοχορευτικό πρόγραμμα από την ορχήστρα του Δήμου, ψαρομαγειρέματα και γευστικές δοκιμές.Στα Χανιά στη Δημοτική Αγορά, στις 26 & 27 Μαΐου, με τη συνεργασία του Δήμου και της Ιχθυόσκαλας Χανίων, γιορτάζουv με συναυλία του Μάνου Μαλαξιανάκη and the band, έκθεση φωτογραφίας «Τα Χανιά μέσα από το χρόνο» στη Δημοτική Πινακοθήκη, διαδραστικό παιχνίδι το «Κυνήγι των Κρυμμένων Τοπικών Γεύσεων», συναυλία με την Έμμα Χιωτάκη και το συγκρότημά της, τοπικά εδέσματα και γευστικές δοκιμές.Στην Καλλιθέα, στη Δημοτική Αγορά και στην πλατεία Δαβάκη, στις 23-24-25 Μαΐου, ο Δήμος Καλλιθέας με την υποστήριξη του ΟΚΑΑ, διοργανώνει «Το κυνήγι των κρυμμένων γεύσεων» για τους μικρούς μας φίλους, φεστιβάλ γευστικών δοκιμών και αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι.Στον Πειραιά, στο χώρο της Ιχθυόσκαλας, στις 28 Μαΐου, η γιορτή περιλαμβάνει μαθήματα ψαρέματος για μικρούς και μεγάλους, εκθετήριο αλιευμάτων, ζωγραφική για παιδιά, μαθήματα πρώτων βοηθειών, μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, ψαρομαγειρέματα, γευστικές δοκιμές που εντάσσονται και στις Ημέρες Θάλασσας του Δήμου Πειραιά.Για πρώτη φορά εφέτος, στις δράσεις εντάσσεται και η Βαρβάκειος Αγορά, υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Το Σάββατο 27 Μαΐου, από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, μουσική και χορός, γευστικές δοκιμές, δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους θα δώσουν το στίγμα της γιορτινής ημέρας! Η βραδιά θα κλείσει με τον Λευτέρη Ελευθερίου και τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο, δύο πληθωρικούς και ασυγκράτητους performers, που θα μας κάνουν να γελάσουμε με σκετσάκια και σατιρικά τραγούδια και να χορέψουμε με τραγούδια που ξεκινούν από τα sixties και την εποχή των μπουάτ, φτάνουν στα nineties και καταλήγουν στο σήμερα.zougla.gr