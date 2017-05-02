Διημερίδα για την Ψυχική Υγεία Παιδιού & Εφήβου
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
«ΔΗ.Κ.Ε.Κ.»
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Σ.Κ.Ο.)
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 5 & 6 ΜΑΪΟΥ 2017
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ
«….και τα παιδιά μεγαλώνουν…»
ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΙΓΕΩΣ 41- 43 & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ.:2109579090 – 2109566680, e-mail: sko@otenet.gr
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΩ
Διημερίδα για την Ψυχική Υγεία Παιδιού & Εφήβου Reviewed by athinapoli gr on 2.5.17 Rating:
Post a Comment