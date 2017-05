Athens, we have a problem: H Αθήνα της επιστημονικής φαντασίας είναι εδώ

cnn.gr

Ανακοίνωση για εραστές του φανταστικού και όλους όσοι τους εκτιμούν. Aπό τις 3 έως και τις 7 Μαΐου η Αθήνα είναι μια πύλη στον κόσμο της επιστημονικής φαντασίας που τίποτα δεν είναι απαραίτητα αυτό που φαίνεται."Γυναίκες που γεννάνε τα υπερφυσικά μωρά των πλουσίων, τερατώδη καλαμάρια που απειλούν ευθέως τις ζωές μας, ρομποτικές μέλισσες που φυλάσσουν τα σύνορα, σοφοί σκυφτοί και αδύναμοι να αντέξουν το βάρος της σοφίας τους, Κρυονικοί που βγήκαν από τα κουκούλια τους και αναζητούν την πανάκεια, παράξενα πλάσματα που στα κεφάλια τους παρασιτούν άλλα πλάσματα".Είναι αυτό το μέλλον της ανθρωπότητας; Είναι αυτή η Αθήνα του μέλλοντος; Ή μήπως είναι η Αθήνα του σήμερα και δεν το ξέρουμε; Ίσως το μόνο που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι "Athens, we have a problem".Με τη συμμετοχή 18 εικαστικών καλλιτεχνών και 21 συγγραφέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό το φεστιβάλ επιστημονικής φαντασίας που θα φιλοξενηθεί ταυτόχρονα στους δύο χώρους της Snehta (Ι. Δροσοπούλου 47 και Κεφαλληνίας 39, Κυψέλη) επιμένει σε έναν κόσμο παράλληλο, δυσδιάκριτο και φαντασιακό.Το Athens SCI FI επιμένει ότι μέσα από το διάλογο ανάμεσα στη λογοτεχνία και τις εικαστικές τέχνες προκύπτει ένα μοναδικό αποτέλεσμα που απογειώνει την ιδέα που μπορεί να είχαμε ως σήμερα για την Αθήνα παραφράζοντας περιπαικτικά τη δημοφιλή φράση "Houston, we have a problem" που ακούστηκε το 1970 από τον αστροναύτη του Apollo 13 Jack Swigert, την ώρα που συνέβαινε μια έκρηξη στο διαστημόπλοιο και οι λυχνίες ασφαλείας άρχισαν να αναβοσβήνουν προειδοποιητικά.Την Παρασκευή 5 Μαΐου από τις 20.00 ως τις 22.30 οι συγγραφείς θα διαβάσουν τα διηγήματα τους στο κοινό.Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι φανατικοί της επιστημονικής φαντασίας θα μπορούν να προμηθευτούν το βιβλίο με συγκεντρωμένες τις περισσότερες ιστορίες επιστημονικής φαντασίας του φεστιβάλ.Η Snehta (Athens γραμμένο ανάποδα), είναι μια δράση που ξεκίνησε το 2012 και έχει ως σκοπό την στήριξη της δημιουργικής έρευνας εικαστικών καλλιτεχνών του εξωτερικού με κεντρικό θέμα την πόλη της Αθήνας και τους κατοίκους της. Ήδη έχουν φιλοξενηθεί και εργαστεί με την Snehta περισσότεροι από 50 καλλιτέχνες του εξωτερικού.