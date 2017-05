Athens Mini Maker Faire - Έλα να δεις, να μάθεις, να φτιάξεις!

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ δημιουργίας, το Athens Mini Maker Faire, πραγματοποιείται για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, στις 6 και 7 Μαίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.Ιδιώτες και επαγγελματίες, μαθητές και φοιτητές, οικογένειες, θα παρουσιάσουν τις κατασκευές τους, αποδεικνύοντας πως το making, βασιμένο στην κουλτούρα του Do It Yourself, μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας.Απλές ιδέες μπορούν να μεταμορφωθούν σε αντικείμενα ακόμη και στο σπίτι μας, για να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας, να δώσουν λύσεις σε προβλήματα μας ή απλώς για να μας προσφέρουν ψυχαγωγία.Οι makers που θα βρίσκονται στο Athens Mini Maker Faire θα παρουσιάσουν τις δικές τους καινοτόμες πρωτοποριακές και μοναδικές κατασκευές αλλά και θα δείξουν πως ο καθένας μπορεί να γίνει και ο ίδιος maker χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις αλλά διαθέτοντας μόνο όρεξη και φαντασία.