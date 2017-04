Διορθώστε τις κακοτεχνίες στην πόλη σας με το Fix my City

Πώς θα σας φαινόταν εάν μπορούσατε με ένα απλό κλικ από τον υπολογιστή ή το κινητό να καταγγείλετε, στον δήμο κάποια κακοτεχνία ή έλλειψη; Ο δήμος Γλυφάδας πρωτοπορεί για ακόμη μια φορά, δίνοντας στους δημότες του τη δυνατότητα να ζητήσουν από το δήμο να αποκαταστήσει κάποιο πρόβλημα, με ένα μόνο κλικ.Με μια πολύ απλή εφαρμογή, όπως εξηγεί στο CNN Greece ο Δήμαρχος, Γιώργος Παπανικολάου, «κάτοικοι του δήμου ή απλοί επισκέπτες μπορούν να ενημερώσουν τον δήμο για οτιδήποτε συναντήσουν στον δρόμο τους και χρήζει επισκευής».Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή “fix my city”, μια εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων πολιτών, ο καθένας με έναν μοναδικό κωδικό θα μπορεί καταχωρώντας μια φωτογραφία ή απλός περιγράφοντας το περιστατικό, να ενημερώνει για το περιστατικό αλλά και ενημερώνεται άμεσα για την εξέλιξη του αιτήματός του.Η εφαρμογή αυτή όπως τονίζει ο κ. Γιάννης Μιχόπουλος, σχεδιαστής της εφαρμογής, είναι μια εφαρμογή που «ήρθε να ταράξει τα νερά στη διαχείριση των αιτημάτων στον δήμο, απλουστεύοντας τη δουλεία τόσο των τεχνικών (ηλεκτρολόγων, οδηγών κτλ) όσο και των ίδιων των πολιτών».Με τη χρήση του «fix my city» οι πολίτες αποφεύγουν την πολύωρη αναμονή στο ακουστικό έως ότου βρεθεί ο αρμόδιος για την εκάστοτε επισκευή.Πως γίνεται αυτό; Όπως λέει ο δήμαρχος κ. Γιώργος Παπανικολάου «ο πολίτης μπορεί πλέον πολύ εύκολα με ένα πάτημα στην εφαρμογή που έχει κατεβάσει στο κινητό ή το τάμπλετ του, να ενημερώσει τoν δήμο για τη βλάβη που έχει εντοπίσει, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Απλά και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Έτσι, αυτόματα, μόλις ο πολίτης ενημερώσει μέσω της εφαρμογής για την βλάβη που έχει εντοπίσει σε κάποιον δρόμο π.χ. μια καμένη λάμπα, το σύστημα αυτόματα στέλνοντας το αίτημα στην πλατφόρμα, θα στείλει και ακριβές στίγμα της βλάβης».Δημιουργώντας την εφαρμογή αυτή, όπως περιγράφει ο κ. Μιχόπουλος, οργανώσαμε τα αιτήματα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πιο διαχειρίσιμα από την πλευρά του δήμου «άρα υπάρχει η λογική των καλαθιών, η λογική των λογαριασμών, στα οποία στέλνονται κατά περίπτωση τα αιτήματα τα οποία υποβάλλονται από τους πολίτες ανάλογα με το είδος τους. Στόχος είναι να έρθει ένα αίτημα και να λυθεί άμεσα χωρίς να περνάει από πολύ κόσμο».Όπως εξηγούν στο CNN Greece, τόσο ο δήμαρχος κ. Παπανικολάου όσο κι ο κ. Μιχόπουλος, η εφαρμογή είναι απόλυτα χρηστική καθώς έχουν χαρτογραφηθεί τόσο οι λάμπες στους δρόμους του δήμου Γλυφάδας, οι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης όσο και οι στάσεις τον λεωφορείων.Έτσι με την χαρτογράφηση, όταν υπάρξει αίτημα για αλλαγή λάμπας σε συγκεκριμένο δρόμο θα μπορεί το συνεργείο του δήμου να βρει αμέσως το σημείο στο οποίο πρέπει να γίνει η αλλαγή.Αυτό που κάνει εντύπωση είναι πως καταχωρώντας ο δημότης το αίτημα για την αλλαγή λάμπας, ο διαχειριστής του αιτήματος θα μπορεί να επιλέξει από τον χάρτη τις πληροφορίες της λάμπας που χρήζει αντικατάστασης κι έτσι αν είναι πλήρως οργανωμένος.Η νέα λειτουργία του Fix my City έχει κάνει πάταγοΕίναι 23:00 το βράδυ και γυρνάτε κατάκοπος από τη δουλεία. Το μόνο που δεν θέλετε είναι να πέσετε πάνω σε σκουπιδιάρικο και με ρυθμούς χελώνας τελικά να φτάσετε σπίτι σας με τα νεύρα τεντωμένα.Πόσες φορές σας έχει τύχει; Υποθέτω πολλές. Πόσες φορές δεν σκεφτήκατε από μέσα σας «Αν το ήξερα θα πήγαινα απ’ αλλού»; Σας ενημερώνω λοιπόν πως εάν μένετε στα Νότια προάστια και συγκεκριμένα στη Γλυφάδα, είστε πολλοί τυχεροί.Τυχεροί γιατί ο δήμαρχος κ. Γιώργος Παπανικολάου, μέσα στην έξυπνη εφαρμογή fix my city πρόσθεσε κάτι έξυπνο ακόμα. Τη ζωντανή κίνηση των απορριμματοφόρων. Συγκεκριμένα, με την επιλογή fleet control, θα μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο με ελάχιστη απόκλιση την κίνηση των απορριμματοφόρων.Όπως εξηγεί στο CNN Greece ο κ. Παπανικολάου, «Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα χρηστική καθώς θα μπορεί ο πολίτης να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τη θέση των απορριμματοφόρων ώστε να προλάβει να κατεβάσει τα σκουπίδια του ή ακόμα και να αποφύγει τα απορριμματοφόρα».Μέσω της πρωτοποριακής αυτής εφαρμογής έχουν μέσα σε ένα χρόνο καταχωρηθεί 9.138 αιτήματα από τα οποία έχει διεκπεραιωθεί το 88% ενώ η εφαρμογή έχει μέχρι στιγμής 4.521 εγγεγραμμένους χρήστες, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά.cnn.gr