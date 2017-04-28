Header AD

Home / kallithea / Διημερίδα στην Καλλιθέα για την ψυχική υγεία παιδιού & εφήβου

Διημερίδα στην Καλλιθέα για την ψυχική υγεία παιδιού & εφήβου

“...Και τα παιδιά μεγαλώνουν…” Μεταβάσεις και Προκλήσεις - 5 & 6 ΜΑΪΟΥ 2017

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
«ΔΗ.Κ.Ε.Κ.»

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Σ.Κ.Ο.)

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 5 & 6 ΜΑΪΟΥ 2017

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ
«….και τα παιδιά μεγαλώνουν…»
ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΙΓΕΩΣ 41- 43 & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ.:2109579090 – 2109566680, e-mail: sko@otenet.gr


Διημερίδα στην Καλλιθέα για την ψυχική υγεία παιδιού & εφήβου Διημερίδα στην Καλλιθέα για την ψυχική υγεία παιδιού & εφήβου Reviewed by Νότιος Χτύπος on 28.4.17 Rating: 5

Post a Comment

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)