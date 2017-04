Ξεκίνα τη δική σου Κοινωνική Επιχείρηση σε 9 online μαθήματα!

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα αλλά δεν έχεις χρόνο; Θες να δοκιμάσεις τη δική σου ιδέα υπό την καθοδήγηση καταξιωμένων στο χώρο ακαδημαϊκών και επαγγελματιών, αλλά ο τόπος διαμονής σου δεν στο επιτρέπει; To Impact Hub Athens παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο, ταχύρυθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην κοινωνική επιχειρηματικότητα​ το οποίο μπορείς να παρακολουθήσεις από όπου και αν βρίσκεσαι και κυρίως στο δικό σου χρόνο.Do Business… στα μέτρα σου και στο χρόνο σου!Το Do Business, Do It Yourself - Online είναι ένα νέο, διαδικτυακό σεμινάριο, το οποίο σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει σε νέους και μελλοντικούς κοινωνικούς επιχειρηματίες τα βασικά εφόδια προκειμένου αφενός να κατανοήσουν την έννοια, τη δυναμική και τις προκλήσεις της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας σήμερα, αφετέρου να μπορέσουν να σχεδιάσουν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση. Σε διάρκεια 9 εβδομάδων καλύπτονται τα βασικά βήματα για τη μετατροπή μιας ιδέας με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο σε επιχειρηματική πρωτοβουλία. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με ΔΩΡΕΑ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.ΠληροφορίεςΤα μαθήματα ξεκινούν στις 24 ΑπριλίουΚόστος συμμετοχής: 120€Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.Πληροφορίες και Αιτήσεις: athens.impacthub