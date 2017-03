Aν είσαι από αυτούς που καταναλώνουν αρκετά πορτοκάλια επειδή χρειάζεσαι βιταμίνη C, πρέπει να μάθεις ότι υπάρχουν τροφές που περιέχουν περισσότερη βιταμίνη C από τα πορτοκάλια!Ένας χυμός από πορτοκάλια δεν είναι ικανός να σου προσφέρει μεγάλη ποσότητα Βιταμίνης C, σε αντίθεση με κάποια φρούτα και λαχανικά τα οποία συνδυάζοντας τα θα χεις ένα πλήρες πακέτο με την βιταμίνη που χρειάζεσαι.Ένα μισό φλιτζάνι με αυτές τις πιπεριές περιέχει 107,8 mg Βιταμίνης C. Eπίσης ερευνητές έχουν αποδείξει ότι μία ουσία των πιπεριών αυτών μπορεί να σε ανακουφίσει από τον μυικό πόνο.Ένα φλιτζάνι με ψιλοκομμένη κόκκινη πιπεριά περιέχει 3 φορές περισσότερη Βιταμίνη C από το πορτοκάλι. Επίσης περιέχει Βιταμίνη Α, η οποία κάνει καλό στην υγεία των ματιών.Οι πράσινες πιπεριές ναι μεν περιέχουν λιγότερη Βιταμίνη C από την γλυκιά αδερφή τους, αλλά είναι πλούσια σε φυτικές ίνες.Eκτός από μεγάλη ποικιλία βιταμινών όπως βιταμίνη Α, Β και C είναι πλούσιο σε μέταλλα και λιπαρά οξέα.Eκτός από 132 mg Βιταμίνης C το αγαπημένο σου λαχανικό έχει αντικαρκινικές ιδιότητες!Tτρώγοντας παπάγια μπορείς να καθαρίσεις τα ιγμόρεια σου,να φωτίσεις το δέρμα σου, και να ενισχύσεις τα οστά σου. Εκτός από αυτά είναι πλούσια σε βιταμίνη C.Tα οφέλη που έχουν οι φράουλες είναι πολλά! Καταρχήν, λευκαίνουν τα δόντια, προάγουν την υγεία της καρδιάς και είναι εμπλουτισμένες με Βιταμίνη C.Aυτά τα λάχανα όχι μόνο περιέχουν υψηλή ποσότητα Βιταμίνης C, αλλά και αντικαρκινικές θρεπτικές ουσίες.O ανανάς εκτός από Βιταμίνη C , περιέχει ένα ένζυμο το οποίο βοηθάει στο φούσκωμα και κάνει καλό μετά από μία σκληρή προπόνηση.Mία μερίδα με ακτινίδια περιέχει 132 mg Βιταμίνης C, και είναι πλούσια σε κάλιο και χαλκό.To μάνγκο περιέχει εκτός από υψηλή ποσότητας Βιταμίνης C και Βιταμίνη A.