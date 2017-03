5+1 λόγοι για να επισκεφτούμε το Vinyl is Back αυτό το τριήμερο

Tο Vinyl is Back, η κορυφαία εκδήλωση για το βινύλιο που έγινε θεσμός γιορτάζει το 10ο τριήμερό του, καλωσορίζοντας την άνοιξη, γεμάτο βινύλια και μουσικές εκπλήξεις.Το πρόγραμμα ξεκινά σήμερα Παρασκευή 17, Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Μαρτίου στο «Μουσείο Αυτοκινήτου» με ελεύθερη είσοδο.Τα σημαντικότερα συγκροτήματα, οι καλύτεροι djs, κληρώσεις και δώρα, πλειστηριασμοί σπάνιων δίσκων, έκθεση συλλεκτικών πόστερ, όλες οι νέες κυκλοφορίες βινυλίων, δισκογραφικές εκπλήξεις, συμμετοχή γνωστών δισκάδικων, ανεξάρτητων εταιρειών και ιδιωτών, χειροτεχνίες που συναντούν την κουλτούρα της μουσικής και ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος που θα συζητηθεί και θα προσελκύσει τους νέους λάτρεις του βινυλίου, αλλά και τους παλιότερους που έχει να τους θυμίσει πολλά φτιαγμένος με πολύ μεράκι.Πολλοί οι λόγοι για να το επισκεφτούμε:-Για το δισκοπωλείοΕνα δωμάτιο που είναι το αντικείμενο του πόθου κάθε φίλου του βινυλίου και της μουσικής. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος που όταν ανοίξεις την πόρτα του ζωντανεύει το παιδί μέσα σου! Εκεί μπορείς να ονειρευτείς, να ταξιδέψεις, να ανακαλύψεις.-Για το αφιέρωμα στον Λουκιανό ΚηλαηδόνηTo 10ο Vinyl is Back είναι αφιερωμένο στον «Φτωχό και Μόνο Κάου-μπόυ», τον αγαπημένο σε όλους καλλιτέχνη που σύνδεσε το όνομά του με το βινύλιο. Το τιμητικό αφιέρωμα περιλαμβάνει προβολές από θρυλικές συναυλίες του και φωτογραφικό υλικό.-Για το Live των Υπογείων ΡευμάτωνΕγκαινιάζουμε την τολμηρή αυτή ιδέα με το σχήμα που μας την ενέπνευσε. Το συγκρότημα που έχει βαθιά χαραγμένη την σφραγίδα του στη ροκ μουσική και στις καρδιές σας, τα Υπόγεια Ρεύματα, παίζουν live και ηχογραφούν την σπάνια αυτή στιγμή για σας. Η συμμετοχή σας απαραίτητη στο μεγάλο αυτό γεγονός για το βινύλιο. Γίνετε μέρος αυτού. Την Κυριακή 19 Μαρτίου στις 5 μ.μ.-Για το αφιέρωμα σε 60's, 70's και 80'sΗ Διεθνής Λέσχη Φίλων Μουσικής 60, 70, 80 παρουσιάζει ένα οπτικό-ακουστικό πανόραμα των συγκροτημάτων της ποπ – ροκ του ’60-’70-’80 με τον Πέτρο Καντιάνη στα decks. Το οπτικό υλικό επιμελείται ο Σπύρος Ξυπολόπουλος.-Για τον πλειστηριασμό δίσκωνΣε αυτό το Vinyl is Back το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε πλειστηριασμό βινυλίων. Τους πιο σπάνιους και αξιολογημένους δίσκους των εκθετών θα διεκδικήσουν οι vinyl maniacs σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Μουσείο Αυτοκινήτων, ενώ όσοι δεν μπορούν να βρεθούν στο χώρο, θα πραγματοποιηθεί και διαδικτυακά μέσω της σελίδας vinylisback.gr, την Κυριακή 19 Μαρτίου στις 6.30 μ.μ.-Για το εξαιρετικό dj setΠαρασκευήD.J. SET DJL - Up The Irons 5 μ.μ. - 7 μ.μ.D.J. SET Μιχάλης Λημνιός 7 μ.μ. - 9 μ.μ.ΣάββατοD.J SET Πέτρος Καντιάνης (Η Διεθνής Λέσχη Φίλων Μουσικής 60-70-80 παρουσιάζει τα Ελληνικά Συγκροτήματα) 11 π.μ. - 1μ.μ.LIVE Άκης Περδίκης 1 μ.μ. – 2 μ.μ.D.J. SET Γιάννης Παναγόπουλος 2 μ.μ. – 3 μ.μ.D.J. SET Supersan d.j. s 3 μ.μ. - 5 μ.μ.D.J. SET Σπύρος Ξυπολόπουλος (resident 33 Στροφές) 7 μ.μ. - 9 μ.μ.ΚυριακήD.J. SET Nick The Stripper 11 μ.μ. – 12 μ.μ.D.J SET Πέτρος Αδάμ (resident Noel) 12 μ.μ. – 1 μ.μ.D.J. SET Μαριάντζελα Σαλίχου (Athens Lindy Hop) 2.30 μ.μ. – 3.30 μ.μ.D.J. SET Andreas Axios The Wanderer 3.30 μ.μ. - 5 μ.μ.D.J SET Τζέην Σαμπανίκου (Resident Buy Or Die The Bar)7 μ.μ. - 9 μ.μ.Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Γ΄ Σεπτεμβρίου 74-78 & Ιουλιανού 33-35 (4ος όροφος), Πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ – Στάση «Βικτώρια» & Μετρό «Ομόνοια»Είσοδος : ΕλεύθερηΏρες λειτουργίας : Παρασκευή 17 Μαρτίου : 5 μ.μ. - 9 μ.μ.Σάββατο 18 Μαρτίου : 11 π.μ. – 9 μ.μ.Κυριακή 19 Μαρτίου : 11 π.μ. – 9 μ.μ.iefimerida.gr