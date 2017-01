Να κάνουμε τη ζωή μας ποδήλατο

Οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια ταξιδεύουμε ολοένα και περισσότερο στην Ευρώπη με την ευκολία που μας παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. στις μετακινήσεις μεταξύ των χωρών- μελών. Οι εικόνες μας από τα ταξίδια συχνά μας διευρύνουν τους ορίζοντες, αλλάζουν τον τρόπο σκέψης, ζωής και μας δημιουργούν ερείσματα βελτίωσης της καθημερινότητάς μας. Πραγματικά την πρώτη φορά που επισκέφτηκα μια ξένη χώρα ήταν πολλές οι συνήθειες των Ευρωπαίων που μου έκαναν εντύπωση, για παράδειγμα η απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς χώρους. Ανεξαρτήτως θερμοκρασίας και εποχής, δεν επιτρέπεται να καπνίσεις σε εσωτερικό χώρο και δεν υπάρχει νομοθεσία που να δίνει το δικαίωμα σε καταστήματα με πολλά τετραγωνικά να διατηρούν καπνιστήρια εντός του χώρου εστίασης.Η συνήθεια βέβαια που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η χρήση των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, η χρήση ποδηλάτου και η εναρμόνιση αυτού με τα αυτοκίνητα σε πόλεις με ιδιαίτερα επιβαρυμένη κυκλοφορία. Πόλεις που έχουν ποδηλατοδρόμους δέκα χρόνια πριν από τον δικό μας και εξυπηρετούν έναν αρκετά μεγάλο αριθμό αστικών ποδηλατών οι οποίοι χρησιμοποιούν τα ποδήλατα τους για να μετακινηθούν από το ένα σημείο στο άλλο, από το σπίτι τους στη δουλειά και αργότερα στο κέντρο της πόλης για ένα after work drink όπως το ονομάζουν. Κάνοντας μια βόλτα στη πόλη συναντάς παντού ποδήλατα, ακόμη και στα βαγόνια του τρένου καθώς στις υπόλοιπες χώρες τις Ευρώπης δεν μετράνε πόσα ποδήλατα μπαίνουν σε κάθε βαγόνι.Στη χώρα μας η καθημερινή χρήση του ποδηλάτου άργησε να ξεκινήσει. Τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 00’ έκαναν την εμφάνιση τους μερικοί θαρραλέοι αστικοί ποδηλάτες οι οποίοι προσπάθησαν να αποτελέσουν το παράδειγμα για τους υπολοίπους. Προσπάθησαν να αποδείξουν πως το ποδήλατο μπορεί να συνυπάρχει στους δρόμους με τα αυτοκίνητα, τα μηχανάκια και τα λεωφορεία. Αυτό δυνάμωσε τα επόμενα χρόνια και ένα μεγάλο κίνημα ποδήλατων έκανε την εμφάνιση του και απαίτησε το δικαίωμα του στους δρόμους, δημιουργώντας μεγάλες ομάδες ποδηλατών που έκαναν βόλτες μέσα στην πόλη δίχως να φοβούνται την ύπαρξη των αυτοκινήτων. Ύστερα από χρόνια και όντας ενεργό μέλος τέτοιας ποδηλατικής παρέας, όπως μ’ αρέσει να την ονομάζω, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι οι βόλτες αυτές ήταν η απόδειξη της ανασφάλειας των αστικών ποδηλατών. Δρούσαμε ως αγέλες για να νιώθουμε πιο ασφαλείς πάρα για να περάσουμε το μήνυμα που θέλαμε.Εκτός της Αττικής υπάρχουν πόλεις όπως τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα όπου περισσότεροι από το 35% των κατοίκων είναι ενεργοί χρήστες ποδήλατου. Σε αντίθεση, η πόλη μας Καλλιθέα παρότι έχει παρόμοιο ρυμοτομικό με τις πόλεις αυτές, το ποσοστό των χρηστών ποδηλάτου είναι σχεδόν μηδαμινό. Ακόμη και σήμερα που οι δημότες μας μπορούν να απολαύσουν αρκετά έργα που σχετίζονται με το ποδήλατο όπως ο ποδηλατοδρόμος που ενώνει ολόκληρη την Αττική, ξεκινώντας από τα βόρεια και καταλήγοντας στα νότια, διασχίζοντας και ενώνοντας ταυτόχρονα πάρα πολλούς δήμους της Αττικής.Τα οφέλη μας από την αστική ποδηλασία είναι πολλά, λιγότερη κίνηση, περισσότερες θέσεις στάθμευσης, καλύτερη και καθημερινή άσκηση τους σώματος μας και εξοικονόμηση αρκετού χρόνου στην καθημερινότητα μας καθώς ένας ποδηλάτης δύσκολα ¨κολλάει¨ στη κίνηση. Επιπλέον εξοικονόμηση χρημάτων καθώς πραγματοποιώντας τις μετακινήσεις εντός της πόλης με το ποδήλατο δεν καταναλώνεται καύσιμο, δεν επιβαρύνεται το περιβάλλον και δεν υπάρχουν φθορές στα οχήματα όπως θα υπήρχαν σε αντίθετη περίπτωση. Η βιώσιμη κινητικότητα δείχνει πολιτισμό και είναι μια ισχυρή παρακαταθήκη για τον τρόπο ζωής και μετακίνησης των σημερινών αλλά και των επόμενων γενεών, θέτοντας τις σωστές βάσεις για ανάπτυξη σε αυτό τον τομέα.Είμαι περήφανος που είμαι αστικός ποδηλάτης, δραστηριοποιούμαι στο χώρο αυτό και συμμετέχω στους Monday On Wheels* και είμαι περήφανος που πολιτεύομαι σε μια παράταξη όπου ο επικεφαλής της και Δήμαρχος της πόλης μας, Δ. Κάρναβος, είναι ποδηλάτης και από το 2010 έχει μόνιμα στην ατζέντα της παράταξης μας την βιώσιμη κινητικότητα και κατ’ επέκταση την αστική ποδηλασία. Κατά την ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας η πόλη μας επέλεξε να γιορτάσει για ακόμη μια φορά αυτό το θεσμό ποδηλατώντας στους δρόμους της Καλλιθέας. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, άνδρες και γυναίκες πήραν τα ποδήλατα τους, έκαναν άνω κάτω την πόλη μας δίνοντας το παράδειγμα στους συμπολίτες και μαθαίνοντας τους νεότερους πως είναι ασφαλές να ποδηλατείς στην πόλη σου και πολλές φορές αποτελεί το ιδανικό μέσο για να διανύσεις μικρές αποστάσεις. Ήταν μεγάλη χαρά για μένα που γιόρτασα μαζί με ακόμη 250 συμπολίτες μου την εβδομάδα της ευρωπαϊκής κινητικότητας και είμαι περήφανος που συμβάλλω στην αλλαγή της κουλτούρας μας στο θέμα της μετακίνησης.Σας καλώ όλους να χρησιμοποιήσετε το ποδήλατο σας για τις μετακινήσεις σας δίχως να φοβάστε και να βιώσετε μια καταπληκτική εμπειρία στους δρόμους της Καλλιθέας. Μην ξεχνάτε πως ζούμε σε μια πόλη με μεγάλους δρόμους και ήπια κυκλοφορία, επομένως τι καλύτερο από την συνύπαρξή μας με τα αυτοκίνητα!*Στην πόλη μας έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε δυο από τις πιο δραστήριες ποδηλατοβόλτες της Αττικής. Οι Monday On Wheels και οι Ποδηλατοβόλτες Φίλων είναι πάντα διαθέσιμοι για μια ασφαλή βόλτα σε περιοχές της Αττικής. Μπορείτε να τους βρείτε στα παρακάτω μέρη:- Monday On Wheels : Κάθε Δευτέρα στις 21:00 πλατεία Κύπρου.- Ποδηλατοβόλτες Φίλων : Κάθε Παρασκευή στις 21:30 πλατεία Δαβάκη.Σταύρος ΖάκαςΔημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΚαλλιθέαςΠρόεδρος ΔΑΕΚ