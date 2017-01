Καιρός Ταϊτής στην Αθήνα

Η «εξωθεσμική» όπερα του Leonard Bernstein Trouble in Tahiti που ανεβαίνει από την ομάδα The Medium Project παίρνει παράταση έως τις 6 ΦεβρουαρίουΗ πιο «σκοτεινή» δημιουργία του Leonard Bernstein, η όπερα «Trouble in Tahiti» κάνει πρεμιέρα στις 21 Νοεμβρίου στο Θέατρο Σημείο από την ομάδα The Medium Project. Πρόκειται για μια μουσική κατά μέτωπο επίθεση στα ιδεώδη του «Αμερικάνικου Ονείρου» και της ζωής στα προάστια. Ταυτόχρονα είναι και ένα καίριο σχόλιο για τις ανθρώπινες σχέσεις.Το έργο παρακολουθεί μια ημέρα από τη ζωή ενός ζευγαριού, του Sam και της Dinah, που αδυνατούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και ψάχνουν εναγωνίως για αγάπη∙ που εφευρίσκουν τρόπους επαφής οι οποίοι όμως οδηγούν σε ακόμη περισσότερα αδιέξοδα. Και όλα αυτά με φόντο ένα ειδυλλιακό περιβάλλον κατ’ επίφασιν ευημερίας και κατάφωρης επιφανειακής ευτυχίας.Ο Bernstein αξιοποιεί όλα τα μουσικά στιλ που τον έκαναν διεθνώς γνωστό: χρήση παραδοσιακών δομών, μελωδική και αρμονική χρήση της jazz μουσικής, πλατιές μελωδικές γραμμές νοσταλγικής μελαγχολίας, υπέροχες άριες που εναλλάσονται με έντονα μουσικοθεατρικά στοιχεία και που βοηθούν στην ροή του καθημερινού λόγου.Το έργο παρουσιάστηκε πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1952 στο Festival of the Creative Arts, στο οποίο είχε την καλλιτεχνική διεύθυνση ο ίδιος ο Bernstein, στην πόλη Waltham των ΗΠΑ, μπροστά σε ένα κοινό 3.000 θεατών. Η αποδοχή και η επιτυχία του ήταν τεράστια και άμεση, έτσι που τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, η όπερα παρουσιάστηκε στην τηλεόραση μέσω του τηλεοπτικού δικτύου NBC και της εκπομπής «NBC Opera Theatre». Ακολούθησαν στη συνέχεια, πάμπολλες παρουσιάσεις του, όχι μόνο στην Αμερική αλλά και διεθνώς, από όλους τους κορυφαίους καλλιτεχνικούς οργανισμούς λυρικού θεάτρου.Η ταυτότητα της παράστασης:Σκηνοθεσία: Ράια ΤσακηρίδηΜουσική Διεύθυνση: Ανδρέας ΤσελίκαςΣκηνικά – κοστούμια: Παύλος ΘανόπουλοςΧορογραφία: Κορίνα ΚόκκαληΜετάφραση: Τζένη ΑρσένηΦωτισμοί: Δημήτρης ΜπαλτάςΔιανομή: Μιχάλης Ψύρρας (Sam, επιχειρηματίας), Ιρένα Αθανασίου (Dinah, γυναίκα του), Αντωνία Δεσπούλη (1η φωνή τρίο), Άρης Προσπαθόπουλος (2η φωνή τρίο), Νίκος Ζιάζιαρης (3η φωνή τρίο), Δημήτρης Μαρίνος, Θοδωρής Ιωσηφίδης (πιάνο)Λίγα λόγια για την ομάδα The Medium Project:Η ομάδα όπερας The Medium Project ιδρύθηκαν το 2013 ύστερα από πρωτοβουλία της σκηνοθέτιδος Ράιας Τσακηρίδη και του αρχιμουσικού Ανδρέα Τσελίκα. Στόχος της είναι η παρουσίαση λυρικών έργων του 20ου και 21ου αιώνα. Πειραματισμός, εφευρετικότητα και δημιουργικότητα είναι οι λέξεις που οδηγούν την ομάδα με όραμα να φέρει τη σύγχρονη όπερα πιο κοντά στο ευρύ κοινό και να αναδείξει τις αξίες της στη σημερινή πραγματικότητα. Στο ενεργητικό της ομάδας περιλαμβάνονται οι παραγωγές: «Το Μέντιουμ» του ΤζιανΚάρλο Μενότι, που ανέβηκε για τρεις διαδοχικές σαιζόν ξεκινώντας τον Οκτώβριο του 2013 με τεράστια επιτυχία στο θέατρο BETON7, στο Από μηχανής θέατρο και στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το «Bon Appetit!» του αμερικανού συνθέτη Lee Hoiby που παρουσιάστηκε το Σεπτέμβρη του 2015 στο Τελόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ σε πρώτη πανελλήνια, και ακολούθησε τον Μάρτιο του 2016 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Την όπερα του Γιώργου Δούση σε λιμπρέτο Έρις Κύργια «The Shell Game», μετά από ανάθεση της ομάδας στους δημιουργούς για νέα όπερα από Έλληνες καλλιτέχνες, τον Νοέμβρη του 2015 στο Θέατρο OLVIO για 12 παραστάσεις αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές από τον τύπο και το κοινό.Trouble in Tahiti - Όπερα σε 7 σκηνές του Leonard Bernstein, Θέατρο Σημείο, Χαριλάου Τρικούπη 4, Καλλιθέα (πίσω από το Πάντειο Πανεπιστήμιο), τηλ. 210 9229579. Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Κάθε Δευτέρα στις 20:30, από 21 Νοεμβρίου έως 6 Φεβρουαρίου. Είσοδος:10 ευρώhttp://newpost.gr/