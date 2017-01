Την θυμάστε την Πίπη την Φακιδομύτη; Δείτε πως είναι σήμερα

Η Inger Nilsson, που υποδύθηκε την άτακτη κοκκινομάλλα Πίπη Φακιδομύτη μεγάλωσε!Η ηθοποιός που ενσάρκωσε την Πίπη γεννήθηκε στη Σουηδία στις 5 Μαΐου του 1959. Τώρα πια είναι 57 ετών και φυσικά αγνώριστη. Σήμερα εργάζεται στη Στοκχόλμη ως γραμματέας αλλά έχει παίξει και σε κάποιους μικρούς ρόλους. Το 2007 έπαιξε στην γερμανική τηλεόραση στο σήριαλ "The Commissioner and the Sea". Θα πάθετε πλάκα όταν δείτε πως είναι σήμερα!