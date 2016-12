Τι να δεις και τι να κάνεις τις ημέρες των γιορτών στο "Σταύρος Νιάρχος"

Κατά την εορταστική περίοδο, οι επισκέπτες μας θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν και να απολαύσουν ποικίλες εκδηλώσεις από Χριστουγεννιάτικες προβολές και αναγνώσεις, stand up comedy, εργαστήρια χειροτεχνίας και συναυλίες, μέχρι παραστάσεις με ακροβατικά και χορό.Σε ορισμένες εορταστικές εκδηλώσεις και για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, καλό θα ήταν να δηλώσετε συμμετοχή ώστε να εξασφαλίσετε τη θέση σας.Πιο αναλυτικά:► Για τις εκδηλώσεις: David Dimitri/ One-Man circus και Stand up comedy, μπορείτε να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, είτε λαμβάνοντας το σχετικό Δελτίο από το Κέντρο Επισκεπτών ή την Υποδοχή του ΚΠΙΣΝ από τις 15/12 μεταξύ 09.00 - 22.00, είτε μέσω φόρμας στη σελίδα της εκάστοτε εκδήλωσης στο SNFCC.org/events, η οποία θα είναι διαθέσιμη από τις 22.00 στις 15/12.David Dimitri, One-Man CircusΈνας πρωτοποριακός συνδυασμός από ακροβατικά, μουσικά και χορευτικά νούμερα, τα οποία εκτελούνται από τον David Dimitri, τον Άρχοντα του Σχοινιού όπως τον έχουν αποκαλέσει οι New York Times. Πολλά από τα ακροβατικά του είναι αρκετά παράτολμα και κάτι μπορεί να πάει στραβά, ανά πάσα στιγμή αλλά Ο Άνθρωπος Τσίρκο ζει επικίνδυνα την κάθε στιγμή!22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 Δεκεμβρίου & 1, 2, 4, 5, 6 Ιανουαρίου | 19.00 - 20.30Στις 25 Δεκεμβρίου & 2 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί επιπλέον παράσταση στις 16.00 - 17.30Stand up comedy στο ΚΠΙΣΝΜια παράσταση κωμωδίας που βασίζεται μόνο σε έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που αυτοσαρκάζεται, αλλάζει ρόλους, αναλύει την καθημερινότητα, διακωμωδεί την εποχή μας και σατιρίζει τα περίεργα της ζωής!23, 27, 29, 30 Δεκεμβρίου & 2, 3, 4, 6 Ιανουαρίου | 21.30► Για τις εκδηλώσεις: προβολή της ταινίας Φαντασία, Αναμετάδοση της Συναυλίας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου, Αναμετάδοση της Συναυλίας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης και ο Ευγένιος Τριβιζάς στο ΚΠΙΣΝ μπορείτε να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, είτε λαμβάνοντας το σχετικό Δελτίο από το Κέντρο Επισκεπτών ή την Υποδοχή του ΚΠΙΣΝ από τις 19/12 μεταξύ 09.00 - 22.00, είτε μέσω φόρμας στη σελίδα της εκάστοτε εκδήλωσης στο SNFCC.org/events, η οποία θα είναι διαθέσιμη από τις 22.00 στις 19/12.ΦαντασίαΗ τρίτη μεγάλου μήκους κινηματογραφική παραγωγή του studio του Walt Disney εμπνέεται από οκτώ συνθέσεις κλασικής μουσικής, με κάθε αντίστοιχο φιλμάκι να τις οπτικοποιεί ξεχωριστά, υπό τη διεύθυνση ορχήστρας του Leopold Stokowski.30 Δεκεμβρίου, 19.00Αναμετάδοση της Συναυλίας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του ΒερολίνουΗ ετήσια συναυλία της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, που πραγματοποιείται την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, φιλοξενείται σε ζωντανή μετάδοση στην Κεντρική Σκηνή της ΕΛΣ και στο Ξέφωτο, σηματοδοτώντας την έναρξη της συνεργασίας του ΚΠΙΣΝ με ένα από τα σπουδαιότερα μουσικά σύνολα της διεθνούς σκηνής31 Δεκεμβρίου, 18.15Αναμετάδοση της Συναυλίας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της ΒιέννηςΤο καθιερωμένο, ετήσιο μουσικό ραντεβού της πρωτοχρονιάς με τη Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης, θα μεταδοθεί ζωντανά, ταυτόχρονα σε δύο σημεία του ΚΠΙΣΝ.1 Ιανουαρίου, 12.15Ο Ευγένιος Τριβιζάς στο ΚΠΙΣΝΈκτακτο εναέριο ανακοινωθέν: Σας ενημερώνουμε ότι ο Ευγένιος Τριβιζάς, αγαπημένος συγγραφέας μικρών και μεγάλων, έχει ξεκινήσει από το Νησί των Πυροτεχνημάτων με τον ιπτάμενο ιππόκαμπό του και κατευθύνεται ολοταχώς προς το ΚΠΙΣΝ!26 Δεκεμβρίου, 11.00