Προσωπικό ζητούν τα σούπερ μάρκετ METRO και My Market

Η εταιρία METRO και τα My market αναζητούν ικανούς υποψήφιους όλων των ειδικοτήτων με όρεξη για εργασία και φιλοδοξία για προσωπική ανάπτυξη και καταξίωση σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον. Η εταιρεία διαθέτει δύο αλυσίδες καταστημάτων: τα καταστήματα χονδρικής METRO Cash & Carry, με 46 σημεία σε όλη την Ελλάδα, και τα καταστήματα λιανικής My market, που έως το τέλος του 2015 αριθμούσαν 66 σημεία πώλησης, κυρίως στην Αττική και τη Νότια Ελλάδα. Το Φεβρουάριο του 2016, η εταιρεία απέκτησε την αλυσίδα Βερόπουλος επεκτείνοντας το δίκτυό της σε στρατηγικά σημεία σε όλη τη χώρα και φτάνοντας τα 235 σημεία πώλησης πανελλαδικά. Βάσει του πλάνου της εταιρείας έως το τέλος του 2019, όλα τα καταστήματα της εταιρείας Βερόπουλος θα έχουν διαμορφωθεί ως My market.