Συναγερμός από την ΕΛΑΣ για νέο ηλεκτρονικό κόλπο απατεώνων κατά εμπόρων

Συναγερμός σε επιχειρηματίες και εμπόρους σήμανε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για ένα νέο κόλπο μέσω του οποίου απατεώνες «υποδύονται» εταιρείες του εξωτερικού με τις οποίες συναλλάσσονται τα θύματά τους προκειμένου να τους αρπάξουν χρήματα.Σύμφωνα με την αστυνομία πρόκειται για τη μέθοδο man in the middle που αναπτύσσεται ως εξής:Ο επαγγελματίας επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την προμηθεύτρια εταιρεία του στο εξωτερικό και συμφωνεί για την πραγματοποίηση συναλλαγής (πραγματοποίηση παραγγελίας και εξόφληση μέσω τραπεζικού λογαριασμού).Παράλληλα, ο δράστης υποκλέπτει, με τη χρήση κακόβουλου λογισμικού ή άλλες εξειδικευμένες τεχνικές (λ.χ. καταγραφή δεδομένων επικοινωνίας μέσω μη ασφαλών συνδέσεων διαδικτύου ή αλίευση στοιχείων πρόσβασης στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τεχνικές «phishing»), το περιεχόμενο των συνομιλιών στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ του εμπόρου και του προμηθευτή.Ακολούθως, ο δράστης, προσποιούμενος τον προμηθευτή, αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον έμπορο, κάνοντας χρήση μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ομοιάζει, αλλά δεν ταυτίζεται, με αυτή που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής (π.χ. promitheftiss@email.com αντί για promitheftis@email.com ), απαιτώντας, για διάφορους λόγους, η πληρωμή της παραγγελίας να γίνει σε διαφορετικό τραπεζικό λογαριασμό από αυτό που αρχικά συμφωνήθηκε.Ο έμπορος πείθεται και καταθέτει τα χρήματα στο νέο τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος ανήκει στον δράστη.Σημειώνεται ότι αν ο έμπορος δεν αντιληφθεί εγκαίρως την απάτη, ενδέχεται ο δράστης να ζητήσει, με διάφορες προφάσεις, την καταβολή επιπλέον χρημάτων στον λογαριασμό του.΅Για το λόγο αυτό η ΕΛΑΣ επαναλαμβάνει προς τους επαγγελματίες και τους εμπόρους όταν τους ζητείται η καταβολή χρημάτων σε διαφορετικό τραπεζικό λογαριασμό από αυτό που χρησιμοποιούν συνήθως:- να προβαίνουν σε επαλήθευση του αιτήματος, μέσω τηλεφωνικής ή άλλης επικοινωνίας με τον προμηθευτή,- να αλλάζουν τακτικά τους κωδικούς πρόσβασης στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και να χρησιμοποιούν τεχνικές αυθεντικοποίησης δύο βημάτων ( two - step verification ) για την είσοδό τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,- να χρησιμοποιούν προγράμματα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, τόσο στον υπολογιστή τους, όσο και στις φορητές συσκευές (smartphones , tablets) τα οποία να ενημερώνουν τακτικά,- να εγκαθιστούν τις διαθέσιμες αναβαθμίσεις και ενημερώσεις / διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού τους συστήματος και των προγραμμάτων και εφαρμογών που χρησιμοποιούν,- να μην ανοίγουν συνδέσμους (links) που εμπεριέχονται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματα κειμένου (sms) από αγνώστους, καθώς οι σύνδεσμοι αυτοί ενδέχεται να παραπέμπουν σε κακόβουλες ιστοσελίδες ή/και να προκαλούν την εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού,- να αποφεύγουν την εγκατάσταση προγραμμάτων και εφαρμογών από μη ασφαλείς πηγές,- να αποφεύγουν τη σύνδεση σε μη ασφαλή ελεύθερα δίκτυα WiFi, μέσω των οποίων μπορεί να γίνει υποκλοπή των δεδομένων επικοινωνίας τους,- να χρησιμοποιούν ασφαλή και κρυπτογραφημένα κανάλια επικοινωνίας και- να μην απαντούν σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου τους ζητείται η αποκάλυψη των στοιχείων πρόσβασης (username & password) σε ηλεκτρονικούς τους λογαριασμούς (μέθοδος «phishing»).