CNT’s top 10 islands online Readers’ Travel Awards:



1. Maldives

2. Greek islands

3. Balearic islands

4. Sicily

5. Seychelles

6. St Lucia

7. Bali

8. Koh Samui

9. Malta

10. St Bart’s

Η Ελλάδα η καλύτερη χώρα παγκοσμίως για διακοπές , σύμφωνα με τους αναγνώστες του πολύ γνωστού ταξιδιωτικού περιοδικού Condé Nast Traveller (CNT) και ο κορυφαίος διακοπές για το 2016!Κάθε χρόνο τα βραβεία Readers’ Travel Awards του Condé Nast Traveller ανακηρύσσει τους καλύτερους των καλύτερων κάθε χρόνο στον τουρισμό.Ζητήθηκε από τους αναγνώστες του γνωστού ταξιδιωτικού περιοδικού να ψηφίσουν βάση συγκεκριμένων κριτηρίων όπως service, design, culture και value for money. Η Ελλάδα έλαβε την μεγαλύτερη βαθμολογία έναντι των υπολοίπων προορισμών με την Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες να υπολείπονται κατά πολύ αμέσως μετά.Η εικόνα της χώρας μας σύμφωνα με τους αναγνώστες του Condé Nast Traveller δείχνει να μην έχει πληγεί από την οικονομική και προσφυγική κρίση και την αλλοιωμένη εικόνα που προέβαλλαν για μήνες τα διεθνή media. Η Ελλάδα καταφέρνει παρά τα τεράστια προβλήματά της να αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον και την φαντασία των ανθρώπων που την επισκέπτονται από ολόκληρο τον κόσμο. Κάτι που σημαίνει ότι οι επιτελείς του υπουργείου τουρισμού και του ΕΟΤ παρά το σημαντικά περιορισμένο μπάτζετ καταφέρνουν με ευρηματικές και πολύ στοχευμένες ενέργειες να χτίζουν τον «μύθο» του ελληνικού τουρισμού με επιτυχία.Μεταξύ άλλων στα Readers’ Travel Awards η Ιταλία αναδείχθηκε η χώρα με την καλύτερη κουζίνα με τη Γαλλία να ακολουθεί, οι ΗΠΑ αναδείχθηκαν το καλύτερο μέρος για διαμονή, η Νότια Αφρική ως ο πιο value for money προορισμός διακοπών.Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα ελληνικά νησιά έχασαν για λίγο το βραβείο «Best Islands in the World» από τις εξωτικές Μαλδίβες με την θρυλική Ibiza να παραμένει στην 3η θέση.CNT’s top 10 countries for the online Readers’ Travel Awards:1. Greece2. Italy3. USA4. South Africa5. France6. Spain7. India8. Australia9. Thailand10. Mexico