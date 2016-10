H Τοπική Αυτοδιοίκηση βραβεύτηκε στα Best City Awards

Σε ιδιαίτερα ενθουσιώδη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων η Τελετή Απονομής των Best City Awards.Στην τελετή απονομής παρευρέθηκαν Δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα, στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη Περιφερειών, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, Σύμβουλοι και δημοσιογράφοι, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις καλύτερες πρακτικές και τις εφαρμοσμένες σύγχρονες τεχνολογίες των ευφυών, αειφόρων και οικονομικά βιώσιμων πόλεων της χώρας μας. Έλαβαν διάκριση (Gold, Silver ή Bronze βραβείο) 62 από τους Δήμους που συμμετείχαν, δύο περιφερειακά διαμερίσματα και οκτώ επιχειρήσεις που διαθέτουν τεχνολογίες για έξυπνες και βιώσιμες πόλεις. Τα βραβεία παρουσίασαν η ηθοποιός Ισαβέλλα Κογεβίνα και η Aννίτα Xριστοφίδου, Marketing Consultant.Ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής κ. Γιώργος Πατούλης (Πρόεδρος ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου) στην εναρκτήρια ομιλία του, μεταξύ άλλων, ανέφερε «Η ανταπόκριση των Δήμων, μάς χαροποίησε ιδιαίτερα, γιατί κατ’ αρχήν σημαίνει ότι ο νέος θεσμός των Best City Awards καλύπτει μια σημαντική ανάγκη ευγενούς άμιλλας και αναγνώρισης της δουλειάς των OTA στη διαχείριση ενός Βιώσιμου & Πράσινου Αστικού περιβάλλοντος, πεδίο το οποίο μέχρι πρότινος δεν μπορούσε να καλυφθεί. Τα βραβεία λειτουργούν, όχι μόνον ως μέσον αναγνώρισης και περαιτέρω ενθάρρυνσης των Δήμων που πρωταγωνιστούν σήμερα εδώ, αλλά και ως πηγή παραδειγματισμού και έμπνευσης για ανάληψη ανάλογων πρακτικών σε ολόκληρη την Ελλάδα».Η τελετή ξεκίνησε με τις απονομές των Τιμητικών Βραβείων από τον πρόεδρο κ. Γ. Πατούλη στους Σταύρο Μπένο, για τη συνεισφορά του στη ηλεκτρονική διακυβέρνηση της χώρας με την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), στον Δρ. Νίκο Μιχαλόπουλο, για τη συνεισφορά του στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, στον Γεώργιο Α. Γιαννόπουλο, για τη συνεισφορά του στη Βιώσιμη Κινητικότητα και το Δίκτυο Μεταφορών της χώρας μας και στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς, για την προσφορά του στη διάσωση, την καταγραφή και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ταυτότητας του τόπου μας με το Δίκτυο των Θεματικών Μουσείων που έχει δημιουργήσει.ΔιοργάνωσηΣτα βραβεία συμμετείχαν και βραβεύθηκαν εταιρείες, φορείς και Δήμοι από όλη την Ελλάδα. Στις διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης, Gold βραβείο απέσπασαν για τα έργα τους οι Δήμοι: Ορεστιάδας, Θηβαίων, Έδεσσας, Καρπενησίου, Κηφισιάς, Ηρακλείου, Γλυφάδας, Πατρέων, Καβάλας, Πλατανιάς, Μοσχάτου-Ταύρου, Φαρσάλων, Αμαρουσίου, Λειψών, Παπάγου-Χολαργού, Αθηναίων και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Διεύθυνση Τουρισμού. Από πλευράς εταιρειών Gold βραβείο απέσπασαν οι : ΔΑΕΜ, Top Vision, Novoville, SYCHEM, OTS, Intracom Telecom και NORATEX. Best in Show βραβείο απέσπασε ο Δήμος Καβάλας για την ένταξη του Αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.Η μεγάλη βραδιά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ελλάδας ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα εύθυμη διάθεση στην Αίθουσα Δ10 της Τεχνόπολης με συζητήσεις, φωτογραφίες των παρευρισκομένων, κρασί και finger food.Τα βραβεία τελούν υπό την Τιμητική Υποστήριξη του Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων, του Ελληνικού Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου, του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής & Επικοινωνιών, του Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος του ΕΜηΠΕΕ και του ΚΑΠΕ. Χορηγοί των Best City Awards είναι οι εταιρείες ΕΠΑΔΥΜ, INTRACOM- TELECOM και YAMAHA Μοτοδυναμική και Υποστηρικτής η INTELLISOFTΔείτε τους νικητές των βραβείων και όλες τις πληροφορίες, στο site των βραβείων www.bestcityawards.gr