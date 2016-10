Αϋπνία: Δείτε ποιες τροφές την προκαλούν

Η σχέση μεταξύ της διατροφής και της ποιότητας του ύπνου είναι ισχυρή, γι’ αυτό αν τα βράδια ξαγρυπνάτε πρέπει να είστε προσεκτικοί με το διαιτολόγιό σας.Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια ανέλυσαν στοιχεία από μία μεγάλη, παναμερικανική μελέτη που ονομάζεται NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), ταξινομώντας τους εθελοντές σε τέσσερις κατηγορίες: σε όσους κοιμόντουσαν πολύ λίγο (λιγότερο από 5 ώρες κάθε βράδυ), σε όσους κοιμόντουσαν λίγο (5-6 ώρες), σε όσους κοιμόντουσαν κανονικά (7-8 ώρες) και σε όσους κοιμόντουσαν πολύ (9 ή περισσότερες ώρες).Όλοι οι εθελοντές είχαν συμπληρώσει λεπτομερή ερωτηματολόγια διατροφής, που περιείχαν ερωτήματα για οτιδήποτε έτρωγαν και έπιναν σε ένα 24ωρο – από το νερό έως το παραμικρό σνακ.Με βάση τις απαντήσεις τους και σε σύγκριση με όσους κοιμόντουσαν κανονικά, εξέτασαν τις τυχόν διαφορές όσον αφορά την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και θερμίδων.Όπως διαπίστωσαν, μεταξύ των τεσσάρων ομάδων υπήρχαν διαφορές στην πρόσληψη θερμίδων, αλλά και στην σύσταση της ημερήσιας διατροφής.Όσοι εθελοντές κατανάλωναν τις περισσότερες θερμίδες, είχαν τον λιγότερο ύπνο. Αντιθέτως, όσοι κατανάλωναν ποικιλία τροφίμων κοιμόντουσαν καλύτερα, ενώ όσοι έτρωγαν πολύ συγκεκριμένα φαγητά έτειναν να έχουν τον πιο ανήσυχο ύπνο.Διαφορές εντοπίστηκαν σε πολλά είδη θρεπτικών συστατικών μεταξύ των ομάδων – μεταξύ αυτών οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες, οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία.Το γενικό συμπέρασμα της μελέτης ήταν πως όσοι κοιμούνται κανονικά, δηλαδή 7 έως 8 ώρες κάθε βράδυ, έχουν διαφορετική διατροφή απ’ όσους κοιμούνται περισσότερο ή λιγότερο.Διαπίστωσαν επίσης ότι ο σύντομος και ο παρατεταμένος ύπνος σχετίζονται με χαμηλότερη ποικιλία στη διατροφή.Αν θέλετε να έχετε καλό ύπνο οι ειδικοί συμβουλεύουν να βγάλετε από τη ζωή σας τα τηγανητά, να τρώτε καθημερινά σαλάτες και να πίνετε άφθονο νερό.Σύμφωνα με τη μελέτη, η έλλειψη βιταμίνης C, η αφυδάτωση και η υπερκατανάλωση λιπαρών ανήκουν στους εχθρούς του ύπνου, όπως επίσης η έλλειψη σεληνίου και λυκοπένης.Καλές πηγές βιταμίνης C είναι τα εσπεριδοειδή (μανταρίνια, πορτοκάλια, γκρέιπ φρουτ κ.τ.λ.), το μπρόκολο, οι πιπεριές και τα σκουροπράσινα φυλλώδη λαχανικά.Το σελήνιο υπάρχει σε υψηλά επίπεδα σε καρύδια, κρέας και οστρακοειδή, ενώ η λυκοπένη (ή λυκοπένιο) είναι η χρωστική ουσία που χαρίζει το κόκκινο χρώμα της στην ντομάτα και τα υπόλοιπα φρούτα και λαχανικά με κόκκινο ή πορτοκαλί χρώμα.Όσον αφορά τα λιπαρά, η μελέτη έδειξε πως η υπερκατανάλωση κορεσμένων λιπαρών (υπάρχουν κυρίως στα ζωικής προελεύσεως τρόφιμα) και χολίνης (υπάρχει στα αυγά και στα «παχιά» κρέατα) διαταράσσει τον ύπνο.Το ίδιο κάνουν και η σοκολάτα, το τσάι (εξαιτίας της ουσίας θεοβρωμίνη, που περιέχει) και το αλκοόλ.Πηγή: onmed.gr